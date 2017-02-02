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02 февраля 2017 года 10:01
Индекс РТС сегодня может прибавить 0,5-1% - Алор Брокер
"ФРС США вчера вечером не стала повышать процентную ставку, оставив ее на уровне 0,75%, проявив тем самым осторожность, - отмечает аналитик "Алор "Брокер" Алексей Антонов. - Это подтолкнуло американские индексы и нефтяные котировки вверх, а индекс доллара вниз. Дополнительное давление на азиатские рынки и доллар оказывает растущее напряжения между США и Ираном из-за испытаний баллистических ракет. На этом фоне российский фондовый рынок сегодня будет расти, индекс РТС может прибавить 0,5-1%. Курсы доллара и евро упадут до 59,8 рубля и 64,6 рубля, соответственно. На динамику торгов в четверг может оказать влияние выступление главы ЕЦБ Драги (в 15:15 мск), который прольет свет на дальнейшую политику регулятора в условиях смены поведения США. В пятницу на дальнейшую судьбу рубля повлияет решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги ММК и НЛМК, цены которых растут на фоне ожиданий игроков скорого ослабления рубля, а также ФСК ЕЭС".
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02 февраля 2017 года 10:40
Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок золота - "Открытие Брокер"
Рынки драгоценных металлов продолжали подрастать под влиянием слабеющего курса доллара США, хотя темпы роста снизились относительно движения рынка ранее, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления обвинил... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:20
Накануне фунт отметил второй день внушительного роста, несмотря на попытки восстановления доллара, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. GBP/USD добралась до максимумов середины декабря на подходе к отметке 1.2680 и пребывает в бодром расположении духа в ожидании... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:02
Рынок акций США продемонстрировал слабый подъем в среду после заседания ФРС. Фондовые индексы АТР падают в четверг, дешевеют акции японских экспортеров. Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,52 за баррель. читать дальше
.01 февраля 2017 года 18:00
"В среду текущий уровень нефтяных цен закрепляется на отметке чуть выше $56,- котировки характеризуются слабой волатильностью, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Рост числа буровых установок и предварительные данные по растущим четвертую неделю подряд запасам нефти в США вызвали... читать дальше
.01 февраля 2017 года 17:40
Американская валюта преимущественно остается под давлением, пока рынки переваривают новую порцию вербальных интервенций новой администрации США, которая раскритиковала Китая и Японию за девальвацию курсов валют, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Но впереди у доллара... читать дальше
.01 февраля 2017 года 16:58
Финансовые рынки насторожились в связи с непредсказуемостью президента США Дональда Трампа, и даже энергетический сектор Северной Америки уже не столь оптимистичен по поводу отношений с новой администрацией, отмечает глава исследований сырьевых рынков, Julius Baer Норберт Рюкер. Предложения по... читать дальше
.01 февраля 2017 года 14:21
"Итак, пара евро-доллар во вторник обновила локальный максимум, на текущий момент отметка 1.08 уже была показана, - констатирует аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Таким образом, восходящий тренд на евро-долларе, начатый 3 декабря, продолжается, а все эти финты, ложные заходы вниз (ведь еще только... читать дальше
.01 февраля 2017 года 13:15
Положительные данные по PMI усиливают уверенность инвесторов относительно ускорения темпов роста мировой экономики - ВТБ 24
"Сегодня, 1 февраля, состоится заседание ФРС США, от которого не ждут решений, но в комментарий по итогам которого будут вчитываться в попытках угадать, насколько вербальная «ястребиность» представителей готова вылиться в новые повышения ставки, - отмечает главный аналитик ВТБ Станислав Клещев. -... читать дальше
.01 февраля 2017 года 12:44
"Нефть остается под умеренным давлением на фоне статистики о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США. При условии того, что динамика вновь отразит прирост запасов, это станет 4 неделя кряду когда запасы продолжили рост, и что более агрессивно для цен, производство может перевалить за отметку 9... читать дальше
.01 февраля 2017 года 12:37
Потенциал и падения, и роста цены на нефть в настоящее время ограничен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "То есть торги, по всей видимости, будут проходить в узком диапазоне. Это уже вызвало существенное снижение одномесячной... читать дальше
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