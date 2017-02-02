Индекс ММВБ на открытии четверга незначительно снизится - Инвестиционная палата

По итогам среды индекс ММВБ несколько компенсировал снижение предыдущих сессий (+0,64%, 2231 пункт), объемы упали к минимальным отметкам за семь торговых дней, отмечает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.

"Мы склонны оценивать итоги минувшего дня, скорее, нейтрально, - комментирует эксперт. - Существенного изменения баланса сил продавцов и покупателей, скорее всего, не произошло. Индекс ММВБ на открытии четверга предположительно умеренно потеряет, отыгрывая охлаждение позитивных настроений на зарубежных площадках. Текущие колебания около 2220 пунктов по индексу ММВБ можно рассматривать как попытку сформировать локальное дно или как консолидацию перед снижением. Направление дальнейшего движения, вероятно, будет определено выходом из локального диапазона 2210-2220 – 2240-2250 пунктов по индексу ММВБ. При этом рост к 2250 и выше рекомендуем использовать для спекулятивных продаж. Внешний фон нейтрален. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1850, 1600-1650 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “продажи от 2270-2290; покупки от 2150-2170, 2100-2120 пунктов по индексу ММВБ”.