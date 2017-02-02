Открытие российского рынка акций сегодня ожидается в районе 2230 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

Результирующее влияние ключевых внешних факторов на рынок акций РФ сегодня в начале дня складывается близким к нейтральному, считает начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид» Олег Шагов. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше отметки в $56 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США после роста накануне сегодня утром снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня эксперт ожидает увидеть в районе 2230 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней, реагируя на сдвиги внешнего фона при невысокой активности инвесторов, ожидающих завтрашнего решения Банка России по монетарной политике и сопутствующих ему комментариев.

Рынок акций РФ в среду прибавил. Индекс ММВБ вырос на 0.64% в основном благодаря росту котировок акций Сбербанка (+1%), Норникеля (+2.3%) и «префов» Транснефти (+3.1%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.29%) вырос меньше на фоне ослабления позиций рубля. "Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов Северстали", - прогнозирует специалист ИФК "Солид".