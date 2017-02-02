Фунт разминается перед «супер-четвергом» - eToro

Накануне фунт отметил второй день внушительного роста, несмотря на попытки восстановления доллара, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. GBP/USD добралась до максимумов середины декабря на подходе к отметке 1.2680 и пребывает в бодром расположении духа в ожидании ключевого события – «супер-четверга» от Банка Англии. Помимо решения по монетарной политике, регулятор также представит протокол прошлого заседания и квартальный инфляционный прогноз.

Поскольку изменения ставок никто не ожидает, основное внимание рынка сосредоточится на именно на экономическом прогнозе монетарных властей. За последние 12 месяцев и основной, и базовый CPI продемонстрировали резкий рост, что является следствием восстановления цен на нефть вкупе с ослаблением национальной валюты, которая понесла внушительные потери после июньского референдума.

М. Карни уже упоминал, что считает наблюдаемый подъем инфляции временным явлением. Глава ЦБ ссылается на то, что у нефти уже нет потенциала повторения роста прошлого года. Более того, риски для рынка «черного золота» носят понижательный характер из-за роста добычи сланцевой нефти в США. К тому же, фунт постепенно реабилитируется после обвала и уже торгуется на 1,5-месячных максимумах.

"Такой тактикой Карни, по всей видимости, дает рынкам понять, что пока не собирается повышать ставку даже в случае дальнейшего ускорения роста потребительских цен, - подчеркивает П. Салас. - Но, несмотря на то, что о последствиях «брекзита» судить еще слишком рано, нельзя не заметить, что, по крайней мере, на данном этапе экономика страны чувствует себя гораздо лучше, чем многие опасались. Так, если регулятор укажет на рост инфляционных ожиданий и повысит прогнозы, GBP/USD может с легкостью подняться к максимуму декабря 1.2774, на пробое которого в поле зрения попадет «круглая» отметка 1.3000".