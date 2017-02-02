Индекс ММВБ в первом полугодии вырастет до 2400 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера наш рынок показал позитивную динамику. Хорошая новость – мы самые перспективные, - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Согласно опросу, проведенному на всемирной макроэкономической конференции Goldman Sachs, институциональные инвесторы считают, что Россия и Индия в этом году продемонстрируют наилучшую динамику среди рынков развивающихся стран. Примерно 33% опрошенных инвесторов считают, что российский фондовый рынок будет лучшим в долларовом выражении. Далее следует Индия (26%), а за ней – Китай (15%). Подавляющее большинство опрошенных (42%) назвало «протекционизм и торговые войны» в качестве крупнейшего макроэкономического риска, причем Индия и Бразилия считаются наименее уязвимыми к действиям нового правительства США. Что касается России, то Путин и Трамп продолжают дружить".

В среду ФРС США оставила ставки без изменений, как и ожидалось, на фоне неопределенности бюджетной политики. Решение было принято единогласно. Таким образом, ставка по федеральным фондам осталась 0,50%-0,75%. Члены FOMC отметили улучшение на рынке труда. «Рост числа рабочих мест остался уверенным, а уровень безработицы остался около недавних минимумов», – говорится в заявлении американского ЦБ. «Продолжается умеренный рост расходов домохозяйств, а фиксированные инвестиции в бизнес демонстрируют немного слабую динамику. Показатели по настроениям потребителей и по настроениям в деловых кругах в последнее время улучшились».

"ФРС в очередной раз заявила, что риски для экономики «практически сбалансированы», то есть вероятность плохого неожиданного события в экономике уже не выше, чем вероятность приятной неожиданности, - указывает А. Верников. - Хорошая новость: заявление ФРС осторожное, но позитивное. «ФРС будет пребывать в режиме ожидания, до тех пор пока не прояснятся размеры, структура и темпы фискального стимулирования, планируемого правительством Трампа... Мы ожидаем, что план фискального стимулирования будет окончательно разработан и одобрен к июню. В этой связи мы полагаем, что ФРС повременит с повышением ставок до июньского заседания», – говорит главный экономист по США в Capital Economics Пол Эшуорт".

"Учитывая обилие позитивных новостей, наш прогноз о том что индекс ММВБ в первом полугодии вырастет до 2400 пунктов не кажется несбыточным. Все локальные коррекции будут «выкупаться» инвесторами", - резюмирует эксперт ИК.