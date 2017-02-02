Рубль воспользуется разочарованием доллара - InstaForex

В среду пара доллар/рубль продолжила торговаться в районе отметки 60 руб. Отметившись на 4-дневном максимуме 60,37 руб., котировки внутри дня немного просели, отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. Однако с учетом того, что рубль открылся небольшим гэпом вниз, по сравнению с предыдущей ценой закрытия «американец» прибавил несколько пунктов, финишировав на 60,18 руб. Евро/рубль ослабла до 64,73 руб.

"Сейчас в паре наступил тот момент, когда доллар пытается показать свою готовность к восстановлению, но испытывает дефицит импульса из-за неуверенной динамики по всему спектру рынка форекс, - указывает эксперт компании. - А рубль тем временем не решается на новые «подвиги», не забывая о том, что уже в скором времени Минфин начнет валютные операции на внутреннем рынке. Для рывка в том или ином направлении котировкам нужен более четкий сигнал с рынка нефти. Но и здесь царит неопределенность, поскольку в игру вступили два взаимоисключающих фактора. С одной стороны – успешное выполнение обязательств ОПЕК, а с другой – угроза со стороны сланцевиков США. Впрочем, сегодня у нашей валюты будет возможность продвинуться вперед, хотя и не намного. Вчерашнее заседание ФРС США не содержало «ястребиных» комментариев, что разочаровало доллар. А нефть Brent после закрытия российского рынка рванула к верхней границе диапазона, упрочив позиции над 56 долл./барр. на сообщениях о том, что Россия досрочно выполнит свои обязательства по сокращению добычи. Так, уже на открытии доллар может уйти под отметку 60 руб.".