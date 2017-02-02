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02 февраля 2017 года 08:50
Рубль воспользуется разочарованием доллара - InstaForex
В среду пара доллар/рубль продолжила торговаться в районе отметки 60 руб. Отметившись на 4-дневном максимуме 60,37 руб., котировки внутри дня немного просели, отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. Однако с учетом того, что рубль открылся небольшим гэпом вниз, по сравнению с предыдущей ценой закрытия «американец» прибавил несколько пунктов, финишировав на 60,18 руб. Евро/рубль ослабла до 64,73 руб. "Сейчас в паре наступил тот момент, когда доллар пытается показать свою готовность к восстановлению, но испытывает дефицит импульса из-за неуверенной динамики по всему спектру рынка форекс, - указывает эксперт компании. - А рубль тем временем не решается на новые «подвиги», не забывая о том, что уже в скором времени Минфин начнет валютные операции на внутреннем рынке. Для рывка в том или ином направлении котировкам нужен более четкий сигнал с рынка нефти. Но и здесь царит неопределенность, поскольку в игру вступили два взаимоисключающих фактора. С одной стороны – успешное выполнение обязательств ОПЕК, а с другой – угроза со стороны сланцевиков США. Впрочем, сегодня у нашей валюты будет возможность продвинуться вперед, хотя и не намного. Вчерашнее заседание ФРС США не содержало «ястребиных» комментариев, что разочаровало доллар. А нефть Brent после закрытия российского рынка рванула к верхней границе диапазона, упрочив позиции над 56 долл./барр. на сообщениях о том, что Россия досрочно выполнит свои обязательства по сокращению добычи. Так, уже на открытии доллар может уйти под отметку 60 руб.".
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02 февраля 2017 года 10:40
Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок золота - "Открытие Брокер"
Рынки драгоценных металлов продолжали подрастать под влиянием слабеющего курса доллара США, хотя темпы роста снизились относительно движения рынка ранее, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления обвинил... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:20
Накануне фунт отметил второй день внушительного роста, несмотря на попытки восстановления доллара, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. GBP/USD добралась до максимумов середины декабря на подходе к отметке 1.2680 и пребывает в бодром расположении духа в ожидании... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:02
Рынок акций США продемонстрировал слабый подъем в среду после заседания ФРС. Фондовые индексы АТР падают в четверг, дешевеют акции японских экспортеров. Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,52 за баррель. читать дальше
.01 февраля 2017 года 18:00
"В среду текущий уровень нефтяных цен закрепляется на отметке чуть выше $56,- котировки характеризуются слабой волатильностью, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Рост числа буровых установок и предварительные данные по растущим четвертую неделю подряд запасам нефти в США вызвали... читать дальше
.01 февраля 2017 года 17:40
Американская валюта преимущественно остается под давлением, пока рынки переваривают новую порцию вербальных интервенций новой администрации США, которая раскритиковала Китая и Японию за девальвацию курсов валют, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Но впереди у доллара... читать дальше
.01 февраля 2017 года 16:58
Финансовые рынки насторожились в связи с непредсказуемостью президента США Дональда Трампа, и даже энергетический сектор Северной Америки уже не столь оптимистичен по поводу отношений с новой администрацией, отмечает глава исследований сырьевых рынков, Julius Baer Норберт Рюкер. Предложения по... читать дальше
.01 февраля 2017 года 14:21
"Итак, пара евро-доллар во вторник обновила локальный максимум, на текущий момент отметка 1.08 уже была показана, - констатирует аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Таким образом, восходящий тренд на евро-долларе, начатый 3 декабря, продолжается, а все эти финты, ложные заходы вниз (ведь еще только... читать дальше
.01 февраля 2017 года 13:15
Положительные данные по PMI усиливают уверенность инвесторов относительно ускорения темпов роста мировой экономики - ВТБ 24
"Сегодня, 1 февраля, состоится заседание ФРС США, от которого не ждут решений, но в комментарий по итогам которого будут вчитываться в попытках угадать, насколько вербальная «ястребиность» представителей готова вылиться в новые повышения ставки, - отмечает главный аналитик ВТБ Станислав Клещев. -... читать дальше
.01 февраля 2017 года 12:44
"Нефть остается под умеренным давлением на фоне статистики о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США. При условии того, что динамика вновь отразит прирост запасов, это станет 4 неделя кряду когда запасы продолжили рост, и что более агрессивно для цен, производство может перевалить за отметку 9... читать дальше
.01 февраля 2017 года 12:37
Потенциал и падения, и роста цены на нефть в настоящее время ограничен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "То есть торги, по всей видимости, будут проходить в узком диапазоне. Это уже вызвало существенное снижение одномесячной... читать дальше
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