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01 февраля 2017 года 16:26
Рекомендуем отвести на рублевые активы не менее 60% в сбалансированном портфеле - УК "Райффайзен Капитал"
Январь стал довольно волатильным для российского финансового рынка, указывает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев. После двухмесячного ралли под конец 2016 года в январе российский рынок взял паузу. В течение месяца индекс ММВБ преимущественно снижался (минимальная отметка за месяц 2136 пунктов, что на 3,8% ниже уровня конца декабря). Однако в конце месяца позитивные новости со стороны ОПЕК и США вновь привлекли внимание инвесторов к российским акциям и рынок смог отыграть большую часть снижения. В итоге за январь индекс ММВБ потерял около 0,6% и закрылся на отметке 2217 пунктов. Нефть марки Brent в течение января двигалась в диапазоне $53-57 за баррель, а в целом по итогам месяца подешевела почти на 2%, остановившись на отметке $55,63. Несмотря на старания стран-участниц договора ОПЕК+, направленных на снижение добычи и балансировку спроса/предложения, давление на нефтяные котировки вполне ожидаемо стал оказывать рост добычи со стороны производителей сланцевой нефти в США и странах, не вошедших в соглашение. Курс рубля за месяц практически не изменился: российская валюта подешевела на 0,8% до 60,16 руб./$. При этом в течение месяца курс опускался ниже отметки в 60 руб./$ и достигал 59,18 руб./$. В последние дни января на рынок вышел ЦБ, в интересах Минфина выкупивший доллары, что вызвало краткосрочную фиксацию прибыли на рынке ОФЗ со стороны нерезидентов и оказало давление на обменный курс. Но в целом ситуация неизменна: спрос нерезидентов сохраняется на высоком уровне, а серьезного давления на рубль из-за действий Минфина и ЦБ участники не ожидают. Вероятно, рубль продолжит колебаться в диапазоне 60-65 руб./$ при условии сохранения нефтяных котировок на текущем уровне. Золото подорожало за месяц на 5%, а ослабление рубля поддержало рублевую доходность «золотых активов». "Что касается паевых инвестиционных фондов, то результат лучше рынка показали ПИФы, ориентированные на вложения в акции несырьевых компаний – фонды акций компаний второго эшелона, электроэнергетики, металлургии, телекоммуникаций, потребсектора, - резюмирует эксперт УК. - Фонды, ориентированные на инвестиции в золото и иностранные активы, также показали положительный результат «выше рынка». Понятно, что волатильность на рынке сохранится, поэтому мы рекомендуем по-прежнему диверсифицировать активы по валютному признаку. Поскольку потенциальная доходность рублевых финансовых активов выше, мы рекомендуем отвести на них не менее 60% в сбалансированном портфеле. При этом долю рублевых облигаций можно снизить примерно до 30%, а оставшиеся средства распределить между ПИФом акций широкого рынка и отраслевыми фондами. На валютные активы (акции иностранных компаний) стоит отвести до 20-40% портфеля в зависимости от курсовых ожиданий".
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