Курс USD/RUB удерживается у верхней границы боковика - БКС

"Курс доллара против рубля растет на 0,23% в ходе торгов среды. Пара USD/RUB с расчетами завтра находится на уровне 60,3, - констатирует аналитик БКС Альберт Короев. - Технически сохраняются определенные предпосылки для роста доллара. Еще 26 января был пробит 1,5-месячный down-тренд, и он уже протестирован сверху. Не хватает подтверждения в виде пробоя 60,5-60,7. До того момента все же сохраняется боковик 59-60,7, в котором курс провел почти весь январь. Движение рубля вполне соответствует нефтяной динамике, характеризующейся боковиком в районе $55 за баррель на протяжении последних 1,5 месяцев. Причем последние дни боковик приобретает вид треугольника. В случае пробоя его верхней границы, закрепления выше $56,5, ситуация для рубля станет более благоприятной".

"С точки зрения бюджета, нефти в рублях, российская валюта может позволить себе определенное укрепление, но финансовые власти в лице Минфина уже неоднократно прибегали к словесным интервенциям в пользу некоторого ослабления рубля, не говоря о запланированных валютных интервенциях Банка России и Минфина, - указывает эксперт БКС. - Между тем, вчера давление на доллар на валютном рынке оказали заявления советника Трампа, обвинившего Германию в занижении курса евро. В среду «американец» будет реагировать на содержание стеймента ФРС, а в пятницу на отчет по рынку труда. Российский ЦБ, прозорливо расставивший свои заседания вслед за встречами ФРС, в пятницу может даже преподнести сюрприз, снизив ставку. Простор для маневра у него есть, хотя консенсус-прогноз аналитиков не обещает изменений".