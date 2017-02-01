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01 февраля 2017 года 15:40
Российские инвесторы воздерживаются от активности в ожидании ФРС - InstaForex
В среду торги на российском фондовом рынке проходят в разнонаправленном режиме. Благоприятный внешний фон и скромный подъем котировок нефти оказывают определенную поддержку рублевому индексу, тогда как долларовый бенчмарк находится под умеренным давлением ввиду валютного фактора, указывает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. К 14:50 мск индекс ММВБ повышается в пределах 0,35%, до 2225, а РТС теряет порядка 0,08%, до 1163. Рубль дешевеет на 0,16% и 0,21% к доллару и евро соответственно. Как показали данные агентства Markit, в январе индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ поднялся до 54,7 пункта, достигнув максимального с 2011 года уровня. Однако этот фактор не оказал существенной поддержки российским индексам. После вчерашнего ралли в уверенном «плюсе» остаются бумаг «Башнефти», прибавляющие около 6%. Лучше рынка также выглядят акции ММК, которые обновили исторический максимум и торгуются с повышением на 3,8%. Сегодня компания провела ротацию руководящих кадров. «Газпром» (-0,43%) снизил поставки газа через трубопровод OPAL в Германии из-за решения Европейского суда по делу польской PGNiG. Напомним, что «Газпром» стал фигурантом судебного разбирательства в Европе, после того как в начале декабря польская компания подала в суд на Еврокомиссию из-за ее решения предоставить «Газпрому» расширенный доступ к газопроводу OPAL. "В целом, активность на отечественных площадках сегодня невысока, - резюмирует эксперт. - Инвесторы решили повременить с торговыми решениями в ожидании итогов заседания ФРС, которое завершится уже после закрытия российского рынка. Есть опасения, что американский регулятор подтвердит свою «ястребиную» позицию в отношении дальнейшего ужесточения политики, что негативно для рисковых активов, включая фондовые индексы РФ".
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02 февраля 2017 года 10:40
Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок золота - "Открытие Брокер"
Рынки драгоценных металлов продолжали подрастать под влиянием слабеющего курса доллара США, хотя темпы роста снизились относительно движения рынка ранее, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления обвинил... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:20
Накануне фунт отметил второй день внушительного роста, несмотря на попытки восстановления доллара, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. GBP/USD добралась до максимумов середины декабря на подходе к отметке 1.2680 и пребывает в бодром расположении духа в ожидании... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:02
Рынок акций США продемонстрировал слабый подъем в среду после заседания ФРС. Фондовые индексы АТР падают в четверг, дешевеют акции японских экспортеров. Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,52 за баррель. читать дальше
.01 февраля 2017 года 18:00
"В среду текущий уровень нефтяных цен закрепляется на отметке чуть выше $56,- котировки характеризуются слабой волатильностью, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Рост числа буровых установок и предварительные данные по растущим четвертую неделю подряд запасам нефти в США вызвали... читать дальше
.01 февраля 2017 года 17:40
Американская валюта преимущественно остается под давлением, пока рынки переваривают новую порцию вербальных интервенций новой администрации США, которая раскритиковала Китая и Японию за девальвацию курсов валют, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Но впереди у доллара... читать дальше
.01 февраля 2017 года 16:58
Финансовые рынки насторожились в связи с непредсказуемостью президента США Дональда Трампа, и даже энергетический сектор Северной Америки уже не столь оптимистичен по поводу отношений с новой администрацией, отмечает глава исследований сырьевых рынков, Julius Baer Норберт Рюкер. Предложения по... читать дальше
.01 февраля 2017 года 14:21
"Итак, пара евро-доллар во вторник обновила локальный максимум, на текущий момент отметка 1.08 уже была показана, - констатирует аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Таким образом, восходящий тренд на евро-долларе, начатый 3 декабря, продолжается, а все эти финты, ложные заходы вниз (ведь еще только... читать дальше
.01 февраля 2017 года 13:15
Положительные данные по PMI усиливают уверенность инвесторов относительно ускорения темпов роста мировой экономики - ВТБ 24
"Сегодня, 1 февраля, состоится заседание ФРС США, от которого не ждут решений, но в комментарий по итогам которого будут вчитываться в попытках угадать, насколько вербальная «ястребиность» представителей готова вылиться в новые повышения ставки, - отмечает главный аналитик ВТБ Станислав Клещев. -... читать дальше
.01 февраля 2017 года 12:44
"Нефть остается под умеренным давлением на фоне статистики о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США. При условии того, что динамика вновь отразит прирост запасов, это станет 4 неделя кряду когда запасы продолжили рост, и что более агрессивно для цен, производство может перевалить за отметку 9... читать дальше
.01 февраля 2017 года 12:37
Потенциал и падения, и роста цены на нефть в настоящее время ограничен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "То есть торги, по всей видимости, будут проходить в узком диапазоне. Это уже вызвало существенное снижение одномесячной... читать дальше
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