Российские инвесторы воздерживаются от активности в ожидании ФРС - InstaForex

В среду торги на российском фондовом рынке проходят в разнонаправленном режиме. Благоприятный внешний фон и скромный подъем котировок нефти оказывают определенную поддержку рублевому индексу, тогда как долларовый бенчмарк находится под умеренным давлением ввиду валютного фактора, указывает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. К 14:50 мск индекс ММВБ повышается в пределах 0,35%, до 2225, а РТС теряет порядка 0,08%, до 1163. Рубль дешевеет на 0,16% и 0,21% к доллару и евро соответственно.

Как показали данные агентства Markit, в январе индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ поднялся до 54,7 пункта, достигнув максимального с 2011 года уровня. Однако этот фактор не оказал существенной поддержки российским индексам. После вчерашнего ралли в уверенном «плюсе» остаются бумаг «Башнефти», прибавляющие около 6%. Лучше рынка также выглядят акции ММК, которые обновили исторический максимум и торгуются с повышением на 3,8%. Сегодня компания провела ротацию руководящих кадров.

«Газпром» (-0,43%) снизил поставки газа через трубопровод OPAL в Германии из-за решения Европейского суда по делу польской PGNiG. Напомним, что «Газпром» стал фигурантом судебного разбирательства в Европе, после того как в начале декабря польская компания подала в суд на Еврокомиссию из-за ее решения предоставить «Газпрому» расширенный доступ к газопроводу OPAL.

"В целом, активность на отечественных площадках сегодня невысока, - резюмирует эксперт. - Инвесторы решили повременить с торговыми решениями в ожидании итогов заседания ФРС, которое завершится уже после закрытия российского рынка. Есть опасения, что американский регулятор подтвердит свою «ястребиную» позицию в отношении дальнейшего ужесточения политики, что негативно для рисковых активов, включая фондовые индексы РФ".