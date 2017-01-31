На денежном рынке возможно дальнейшее снижение ставок - ИК "Велес Капитал"

"На валютном рынке повторялась ситуация предыдущего дня: доллар двигался вокруг отметки в 60 руб., хотя большую часть времени торговался выше данного уровня, - отмечает главный аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Одновременно со второй половины дня наблюдалось ярко выраженное укрепление евро после заявления одного из советников Дональда Трампа о сильной недооцененности европейской валюты. К концу рабочего дня евро укреплялся на 40 коп. к рублю против дневных уровней. На денежном рынке ситуация с рублевой ликвидностью после окончания налогового периода продолжает улучшаться. Ставки МБК еще немного снизились, а на депозитном аукционе ЦБ спрос банков вдвое превысил объем предложения. До начала первых валютных операций Минфина и ЦБ участники рынка, вероятно, сохранят выжидательные позиции вблизи 60 руб. за доллар. Нельзя исключать, что после первых операций инвесторы немного успокоятся и американская валюта окажется ниже 60 руб., однако существенной коррекции можно не ожидать. На денежном рынке возможно дальнейшее снижение ставок: в банковскую систему вернется почти 400 млрд руб. с депозитов ЦБ, а также прогнозируется приток в размере 442 млрд руб. по бюджетному каналу".