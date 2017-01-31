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31 января 2017 года 18:42
Рынок акций отыграл часть потерь за счет роста цен на нефть - ИК "Финам"
Во второй половине торгов вторника российскому фондовому рынку удалось отыграть часть утренних потерь, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Этому способствовало изменение ситуации на внешних рынках. Так, нефть марки Brent, на фоне ослабления доллара на международном валютном рынке, смогла продемонстрировать уверенный рост и закрепилась выше отметки 55,5 доллара за баррель, что и стало основным поводом к покупкам. Сдерживающим же фактором для российских «быков» оказались динамика европейских площадок, где основные индексы растеряли рост первой половины торгов и ушли на отрицательную территорию, а также открытие рынков в США, где индексы Dow Jones и S&P500 после первых 30 минут торгов теряли порядка 0,5%. В результате, индекс ММВБ снижался на 0,6%, в район 2221 пунктов, индекс РТС терял 0,7%, отступая до 1168 пунктов. Второй день подряд аутсайдерами торгов выступали акции Татнефти, терявшие порядка 3%. Компанию им составили ТМК (-2,2%) и Система (-1,9%). Лучше рынка торговались Башнефть и ММК, рост которых составлял 11% и 3%. На валютной секции Московской биржи, на фоне восстановления цен на нефть, основные мировые валюты показали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, доллар к закрытию основной сессии снизился на символические 0,02%, сохранив позиции в районе 59,9 рубля, евро прибавил 1%, поднявшись до 64,7 рубля. Стоит отметить, что долларовым «быкам» вновь не удается закрепиться выше отметки 60 рублей, которая выступает ближайшим сопротивлением, несмотря на озвученные оценки по возможному ослаблению российской валюты на 10%. Это говорит о высоком спросе на рубль, а также о сильной поддержке со стороны рынка энергоносителей. На взгляд эксперта, несмотря на заявления властей, в случае продолжения роста цен на нефть и выхода нефти марки Brent в район 60 долларов мы увидим дальнейшее укрепление рубля, которое будет лишь сдерживаться интервенциями со стороны ЦБ. "На вечерней сессии мы ожидаем попыток нефти марки Brent выйти в зону выше 56 долларов, что будет способствовать росту спроса на российские активы, - прогнозирует эксперт ИК. - В результате, рубль и фьючерс на индекс РТС могут закончить «вечерку» на положительной территории. Также стоит отметить, что изменить ситуацию на рынке энергоносителей может статистика от API по запасам нефти и нефтепродуктов, которые будут опубликованы сегодня ночью. Скорее всего эти данные определят настроения на рынке нефти завтра утром и, соответственно, повлияют на наше открытие в среду".
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