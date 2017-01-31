ИК "Открытие Капитал" подняла оценку акций Аэрофлота на 37%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) на 37% - до 210 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 167,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 169,9 рубля за штуку.