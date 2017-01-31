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31 января 2017 года 16:58
Уралсиб поднял рейтинг GDR ВТБ до "держать" и оценку на 54%
(добавлен текст после 2-го абзаца) Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR) с $1,3 до $2 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба". Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". "Недавно менеджмент группы ВТБ представил подробную стратегию на 2017-2019 годы. Мы продлили горизонт прогнозирования в модели оценки банка, заложили в нее наш последний макропрогноз, учли прогноз менеджмента и на 1 процентный пункт понизили премию за рыночный риск", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ВТБ, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $1,46 за штуку, консенсус-рекомендация - "продавать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,27 за штуку.
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31 января 2017 года 15:47
В конце весны следует ожидать роста цен до 55-60 долларов за баррель WTI - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Что касается нефти, то у трейдеров, похоже, уже нет уверенности в том, что путем сокращения добычи странам ОПЕК удастся повысить цены еще сильнее. По сообщениям, Саудовская Аравия сильно сокращает объемы экспорта. Но в последние несколько недель Ливия и Нигерия (на эти страны не распространяются... читать дальше
.31 января 2017 года 15:07
Участники нефтяного рынка ищут любые намеки на превышение спроса над предложением, чтобы понять, началась ребалансировка или нет, говорится в обзоре с Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Агентство Petro-Logistics SA, отслеживающее поставки нефти из стран... читать дальше
.31 января 2017 года 13:44
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.31 января 2017 года 12:27
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.31 января 2017 года 11:04
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.31 января 2017 года 10:35
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.31 января 2017 года 09:42
Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник снизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают снижение во вторник. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают снижаться. читать дальше
.31 января 2017 года 09:14
Brent провела торги понедельника в тесном диапазоне, на сей раз не осмелившись посягнуть на отметку 56 долларов/баррель. Актив пребывал преимущественно под давлением, едва удержавшись над поддержкой в районе 55. Поводом для покупок в сырьевом сегменте сейчас нет, констатирует региональный директор... читать дальше
.30 января 2017 года 18:20
Котировки Brent все еще демонстрируют повышенную нестабильность, отмечает главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Станислав Солдатов. В прошлую пятницу североморский эталон превысил отметку 56 долларов за баррель, а сегодня уже вплотную подошел к уровню 55 долларов.... читать дальше
.30 января 2017 года 16:43
Снижение котировок на фондовых рынках способствовало частичному закрытию коротких позиций по курсу иены, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена опускался сегодня с уровня 114,93 до 114,25. Курс фунт/иена упал на 130 пунктов - до отметки 143,27. Курс евро/иена снизился на 120 пунктов -... читать дальше
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