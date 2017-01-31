Игрокам лучше воздержаться от сделок с акциями "Башнефти" - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня российский фондовый рынок демонстрирует негативную динамику. Несмотря на некоторое улучшение настроя европейских площадок, где основные индексы прибавляют до 0,2%, а также сохранение нефтью марки Brent позиций в районе 55,5 доллара, продажи в российских акциях преобладают. Аутсайдерами торгов выступают акции "Татнефти", ТМК и "Энел Россия", теряющие более 2%. "Лучше рынка" торгуются бумаги "Башнефти" и "префы" "Сургутнефтегаза", рост котировок которых составляет 6,2% и 3,2% соответственно. Отметим, что подъём акций "Башнефти", скорее всего, обусловлен нехваткой бумаг на рынке после окончания выкупа акций компании "Роснефтью". Стоит отметить очень низкий объем торгов данной бумагой. В такой ситуации игрокам лучше воздержаться от сделок с этими бумагами – низкая ликвидность и возможность делистинга приведут к росту волатильности, что несет дополнительные риски для инвесторов и отдает бумагу в руки спекулянтов", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.