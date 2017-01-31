Уралсиб поднял рейтинг GDR ВТБ до "держать" и оценку на 54%

Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR) с $1,3 до $2 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба".

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать".