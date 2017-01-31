Рынок акций рискует остаться в "минусе" до конца дня - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций рискует остаться в "минусе" до конца дня. Ожидания по нефти всё ещё остаются негативными из-за роста добычи и запасов в США. С другой стороны, обращает внимание аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, предложения Минфина могут привлечь покупателей акций возможностью защиты от девальвации национальной валюты.