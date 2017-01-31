Citi поднял рейтинг акций РусАла до "покупать" и оценку почти в два раза

(добавлены 3-4-й абзацы)

Citi повысил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUALR) с 3,15 гонконгского доллара до 6,10 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "покупать".

"Мы видим четыре основных катализатора для роста рыночной стоимость акций "РусАла", что является обоснованием рекомендации "покупать" для этих бумаг. Во-первых, продолжающееся восстановление цен на алюминий на ожиданиях сокращения его производства в Китае. Во-вторых, снижение долговой нагрузки "РусАла", в частности, за счет дивидендов от "Норильского никеля". В-третьих, потенциальный рост котировок акций "Норникеля" на фоне повышения цен на металлы платиновой группы и на никель, который отставал от ралли на сырьевых рынках в течение последних 12 месяцев. И, наконец, снижение страновой премии", - говорится в обзоре.

"РусАл" контролирует 27,8% акций "Норникеля".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусАла", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 4,01 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 4,72 гонконгского доллара за штуку.