У рынка акций вряд ли найдется поддержка для роста - ИК Еврофинансы

В условиях негативного внешнего фона и снижения нефтяных цен закрытие сессии на российских площадках, скорее всего, не найдет поддержки к росту, полагает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.