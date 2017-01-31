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31 января 2017 года 14:34
Есть технические предпосылки для роста доллара - БКС
"Курс доллара против рубля растет на 0,2% в ходе торгов вторника, - отмечает аналитик БКС Альберт Короев. - Пара USD/RUB с расчетами завтра находится на уровне 60,0475. Технически есть определенные предпосылки для роста доллара. Еще 26 января был пробит 1,5-месячный down-тренд, и он уже протестирован сверху. Не хватает подтверждения в виде пробоя 60,5-60,7. До того момента все же сохраняется боковик 59-60,7, в котором курс провел почти весь январь. Если посмотреть на динамику цен на нефть, она вполне объясняет поведение российской валюты. Здесь так же котировки консолидируются в боковике в районе $55 за баррель по фьючерсам на Brent. Пока нефть в рублях остается на комфортных уровнях в районе 3200-3300 при заложенных в бюджет 2700 и, скорее, позволяет рублю если не укрепляться, то держаться текущих уровней, а Минфину занимать при хорошем спросе". Также эксперт отметил, что вчерашние предложения валюты ЦБ и Казначейства в рамках валютного репо и депозитного аукциона не нашли достаточного спроса. Между тем, на текущей неделе ожидается ряд важных событий для валютного рынка, среди которых заседание ФРС, ЦБ РФ, публикация данных по рынку труда США. Аналитики не ждут изменений в монетарной политике по результатам этих заседаний, но рынок может показать серьезную реакцию даже на более ястребиную риторику в тексте стейтмента FOMC. Банк России, в свою очередь, имеет простор для маневра в плане снижения ставок, и хотя консенсус предполагает снижение в марте, сюрпризов здесь исключать нельзя.
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31 января 2017 года 15:47
В конце весны следует ожидать роста цен до 55-60 долларов за баррель WTI - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Что касается нефти, то у трейдеров, похоже, уже нет уверенности в том, что путем сокращения добычи странам ОПЕК удастся повысить цены еще сильнее. По сообщениям, Саудовская Аравия сильно сокращает объемы экспорта. Но в последние несколько недель Ливия и Нигерия (на эти страны не распространяются... читать дальше
.31 января 2017 года 15:07
Участники нефтяного рынка ищут любые намеки на превышение спроса над предложением, чтобы понять, началась ребалансировка или нет, говорится в обзоре с Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Агентство Petro-Logistics SA, отслеживающее поставки нефти из стран... читать дальше
.31 января 2017 года 13:44
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.31 января 2017 года 12:27
"Нефть остается в "боковике", - констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Новостной фон накануне не смог внести на рынок заметных изменений, движение в долларе сошло на нет ближе к закрытию сессии, и также практически не нашло отражение в котировках. Сегодня в ходе утренних торгов на... читать дальше
.31 января 2017 года 11:04
Для фондовых площадок Америки первый день этой недели прошел в коррекционном движении, которое началось с сильного разрыва вниз на открытии, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Позже падение ускорилось, была глубоко проколота нижняя граница недавнего диапазона, но к концу дня у... читать дальше
.31 января 2017 года 10:35
"Нефть постепенно снижается, хотя все еще удерживает уровень $55/баррель. Однако мы считаем, что технически еще есть шансы на небольшую коррекцию к $54–53,5/баррель. Сегодня пройдет экспирация мартовского контракта, апрельский все еще котируется дороже. Словесные интервенции ОПЕК+ пока... читать дальше
.31 января 2017 года 09:42
Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник снизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают снижение во вторник. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают снижаться. читать дальше
.31 января 2017 года 09:14
Brent провела торги понедельника в тесном диапазоне, на сей раз не осмелившись посягнуть на отметку 56 долларов/баррель. Актив пребывал преимущественно под давлением, едва удержавшись над поддержкой в районе 55. Поводом для покупок в сырьевом сегменте сейчас нет, констатирует региональный директор... читать дальше
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Котировки Brent все еще демонстрируют повышенную нестабильность, отмечает главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Станислав Солдатов. В прошлую пятницу североморский эталон превысил отметку 56 долларов за баррель, а сегодня уже вплотную подошел к уровню 55 долларов.... читать дальше
.30 января 2017 года 16:43
Снижение котировок на фондовых рынках способствовало частичному закрытию коротких позиций по курсу иены, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена опускался сегодня с уровня 114,93 до 114,25. Курс фунт/иена упал на 130 пунктов - до отметки 143,27. Курс евро/иена снизился на 120 пунктов -... читать дальше
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