Во второй половине дня ожидается консолидация российских фондовых индексов - Dukascopy Bank SA

"Российские индексы акций снижаются второй день подряд на фоне падения бумаг нефтегазовых и металлургических компаний. Дело в том, что цены на нефть со вчерашнего вечера снизились на 0,6%, опустившись ниже отметки $55 за баррель марки Brent. На текущий момент индекс ММВБ теряет 0,7%, опустившись до отметки 2218 пунктов, а индекс РТС снижается на 1% до 1163,14 пункта. Дополнительное давление на индекс РТС оказывает ослабление курса рубля против доллара на 17 копеек до 60,1050 руб./долл. Европейские индексы акций корректируются вверх после активных распродаж накануне, когда опубликованная статистика в ряде европейских стран оказалась негативной. Сегодня инвесторы ждут данных по инфляции и темпам роста ВВП в ЕС, которые будут раскрыты в середине дня. На российском рынке мы ожидаем консолидации индексов во второй половине дня на фоне ожиданий окончания двухдневного заседания FOMC и публикации Американским институтом нефти данных по изменению запасов сырой нефти и нефтепродуктов", - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.