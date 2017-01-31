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31 января 2017 года 13:44
Ждем на текущей неделе заметного падения доллара - ВТБ 24
"По поводу того, что доллар слишком крепок, на прошедшей неделе высказались и Трамп, и кандидат в министры финансов США Мнучин, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Мы определенно ждем на этой неделе заметного падения доллара, этому может поспособствовать заседание ФРС от 1 февраля. Вероятность повышения ставки на этом заседании составляет лишь 13%. Однако неделя началась с роста доллара. Пара евро-доллар, которая открылась небольшим с гэпом вверх в районе отметки 1.0720 и поднималась в азиатскую сессию до 1.0740, позже утром пошла вниз и снижалась даже до 1.0620. Ближе к вечеру, оставив внизу “шип”, пара отскочила вверх, на текущий момент поднималась выше 1.07. Таким образом, рынок показал еще одно ложное движение вниз, даже еще более глубокое, чем коррекция на предыдущей неделе". Между тем, в понедельник в 19:00 Казначейство США анонсировало объем предложения по 4-недельным биллям на вторник, он пятую неделю подряд составил 45 млрд долл. По этому типу бумаг погашение равно размещению. А по размещаемым по понедельникам 3-мес. и 6-мес. биллям чистое погашение составило 10 млрд. долл., что и определяет размер суммарного чистого погашения по биллям этой недели на дату расчета 2 февраля. Таким образом, 31 января, во вторник, на рынок выйдет 11.8 млрд долл. ликвидности, а в четверг еще 10 млрд долл. Надо сказать, что рынок практически не отреагировал на погашение 16.93 млрд долл. в прошлый четверг, но мы полагаем, что в целом, по совокупности начавшейся тенденции на погашения, у доллара просто нет шансов. Только за январь чистое погашение составит 55.73 млрд долл., но это только начало цикла погашения долга. По последним данным, операционный кэш Казначейства составляет 382 млрд долл., и его запасы все еще достаточно велики. В ближайшие день-два будет опубликован новый квартальный отчет Казначейства США, который покажет, какие планы у Казначейства США на ближайшие полгода, а в прошлом отчете предполагалось, что в 1 кв. операционный кэш упадет до 100 млрд долл. Т.е. предполагается, что сокращение госдолга будет проводиться за счет траты этого самого операционного кэша. "Удивляет только, что до сих пор, несмотря на солидные погашения в январе, операционный кэш до сих пор практически не упал. Видимо, он не падает за счет больших налоговых поступлений. В любом случае, мы полагаем, что публикация свежего квартального отчета вобьет последний гвоздь в крышку гроба для доллара", - заключает эксперт ВТБ 24.
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31 января 2017 года 15:47
В конце весны следует ожидать роста цен до 55-60 долларов за баррель WTI - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Что касается нефти, то у трейдеров, похоже, уже нет уверенности в том, что путем сокращения добычи странам ОПЕК удастся повысить цены еще сильнее. По сообщениям, Саудовская Аравия сильно сокращает объемы экспорта. Но в последние несколько недель Ливия и Нигерия (на эти страны не распространяются... читать дальше
.31 января 2017 года 15:07
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.31 января 2017 года 12:27
"Нефть остается в "боковике", - констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Новостной фон накануне не смог внести на рынок заметных изменений, движение в долларе сошло на нет ближе к закрытию сессии, и также практически не нашло отражение в котировках. Сегодня в ходе утренних торгов на... читать дальше
.31 января 2017 года 11:04
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.31 января 2017 года 10:35
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.31 января 2017 года 09:42
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.31 января 2017 года 09:14
Brent провела торги понедельника в тесном диапазоне, на сей раз не осмелившись посягнуть на отметку 56 долларов/баррель. Актив пребывал преимущественно под давлением, едва удержавшись над поддержкой в районе 55. Поводом для покупок в сырьевом сегменте сейчас нет, констатирует региональный директор... читать дальше
.30 января 2017 года 18:20
Котировки Brent все еще демонстрируют повышенную нестабильность, отмечает главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Станислав Солдатов. В прошлую пятницу североморский эталон превысил отметку 56 долларов за баррель, а сегодня уже вплотную подошел к уровню 55 долларов.... читать дальше
.30 января 2017 года 16:43
Снижение котировок на фондовых рынках способствовало частичному закрытию коротких позиций по курсу иены, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена опускался сегодня с уровня 114,93 до 114,25. Курс фунт/иена упал на 130 пунктов - до отметки 143,27. Курс евро/иена снизился на 120 пунктов -... читать дальше
.30 января 2017 года 14:19
Давление на нефтяной рынок может усилиться во вторник, когда выйдут еженедельные данные API, которые, вероятно, покажут, что рост запасов нефти в хранилищах значительно ускорился, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Признаки увеличения... читать дальше
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