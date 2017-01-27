В надежде на снятие санкций участники рынка быстро забыли о грядущих интервенциях ЦБ - ИК "Велес Капитал"

В утренние часы доллар удерживал позиции выше 60 руб., однако со второй половины дня начал постепенно корректироваться и до конца рабочего дня опускался на минимуме ниже 59,7 руб., - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - При этом цена на нефть в течение торгов теряла в стоимости порядка 1 долл., а индекс доллара демонстрировал лишь слабо выраженную отрицательную динамику. Вероятно, посильный вклад в сегодняшнее укрепление рубля внесли новостные сообщения о возможном снятии американских санкций с России. На денежном рынке после уплаты основных налоговых платежей потребности в рублевой ликвидности несколько увеличились: ставки МБК растут два дня подряд (+25 б.п. по MosPrime o/n, тогда как значение Ruonia вернулось на двузначный уровень), а спрос банков на однодневном аукционе РЕПО Федерального казначейства вновь превышает объем лимита".

В понедельник банки завершат январский период платежей уплатой налога на прибыль. Несмотря на существенный отток ликвидности с корсчетов банков в ЦБ после проведения платежей по НДПИ и НДС (остатки на корсчетах сократились в полтора раза), последние налоговые выплаты, вероятно, уже не окажут существенного давления на рублевые ставки. Эксперт ИК не исключает, что после окончания налогового периода Банк России несколько сократит лимит на недельном депозитном аукционе, позволив банкам восполнить запасы ликвидности.

Интерес для валютного рынка будут представлять первые операции Минфина и ЦБ по покупке валюты. Однако уже после первых торговых дней интрига в данном направлении может сойти на нет в силу незначительно объема дневных операций.

"Необходимо добавить, что в начале следующей недели Федеральное казначейство проведет депозитный аукцион по размещению на 29 дней 2 млрд долл., что вероятно вызовет повышенный интерес у банков после крупных валютных погашений на минувшей неделе. Кроме того, минимальная стоимость валюты, размещаемой Росказначейством, гораздо привлекательнее минимальных ставок на валютных аукционах ЦБ соответствующей срочности (0,7% и 2,7% годовых на последнем аукционе соответственно)", - заключает Ю. Кравченко.