Brent останется в боковом коридоре $54-57- Бинбанк

"Рынок нефти в пятницу вернулся к равновесным уровням цен в $55,5/барр. перед закрытием торгов на выходные, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - В результате, нефть торгуется на позитивной волне – трейдеры отдают свои предпочтения благоприятному новостному фону об успешном выполнении сделки ОПЕК странами – участниками и игнорируют данные по увеличению запасов нефти в США. В то же время рынок пристально наблюдает за активностью добычи сланцевой нефти в штатах – пятничная статистика по буровым установкам, по нашим ожиданиям, сдержит дальнейший рост цен. Ключевым событием грядущей недели станет ежегодная встреча GE Oil & Gas во Флоренции, в ходе которой рынок может получить сдерживающую цены информацию от директора IEA Ф. Бирола об увеличении добычи сланцевой нефти в США. В противовес, поддержать нефтяные котировки, по нашим ожиданиям, смогут высказывания Генсека ОПЕК М. Баркиндо на конференции Energy Mexico 2017 об успешной реализации сделки по сокращению добычи нефти и восстановлению баланса. В результате нами ожидается, что фактор роста сланцевой добычи в США продолжит сдерживать умеренно-позитивный новостной фон, как итог – нефть в боковом коридоре $54-57".