В понедельник пара доллар/рубль окончательно восстановится выше уровня 60 - Альфа-Форекс

Российские фондовые рынки продолжают уверенно двигаться вверх, отмечает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. К концу последнего торгового дня недели ММВБ прибавляет 1,3% до 2258,16 пунктов, РТС повышается на 2,31% до 1190,51 пунктов. Наши индексы берут пример с американских фондовых площадок, где индекс Dow впервые за почти 20 лет превысил отметку 20000 пунктов.

Одним из факторов, оказавших поддержку американскому фондовому рынку, стала слабость доллара США. Валюта в последнее время колеблется между ростом и падением, попеременно реагируя на разнонаправленные драйверы. Из факторов роста USD стоит выделить долгожданную конкретику от президента США Дональда Трампа, который наконец от слов перешел к действиям. В первые дни пребывания на посту главы Белого дома Трамп инициировал выход Штатов из переговоров по Транстихоокеанскому партнерству. Кроме этого, были подписаны указы о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access Pipeline. По всей видимости, нефтяная инфраструктура тем самым подготавливается к увеличению объемов добычи. Для цен на нефть это может стать негативным фактором в долгосрочной перспективе.

При этом сильный доллар сейчас для новой администрации США – скорее помеха, чем повод для гордости. Он снижает конкурентоспособность американских компаний на мировой арене, что может затруднить г-ну Трампу процесс восстановления былого могущества Штатов. Пока официальные власти воздерживаются от намеков на излишне высокий курс USD, но при этом все прекрасно понимают, что рано или поздно доллару придется ослабеть.

"Схожая ситуация наблюдается и в российской экономике, - указывает эксперт. - С одной лишь разницей – наши власти уже предприняли меры по ослаблению национальной валюты. Решение ЦБ РФ скупать валюту на открытом рынке было воспринято игроками как «начало конца» сильного рубля. В результате котировки пары USDRUB за последние пару дней уже несколько раз превышали отметку 60. Противовесом является налоговый период, в рамках которого экспортеры скупают рубли для выплаты НДПИ. Однако поддержка со стороны данного фактора уйдет уже на следующей неделе. Скорее всего, уже в понедельник пара доллар/рубль окончательно восстановится выше уровня 60".