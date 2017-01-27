.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Доллар продолжает восстанавливать силы после падения в первой половине недели - eToro
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 января 2017 года 17:54
Доллар продолжает восстанавливать силы после падения в первой половине недели - eToro
Доллар продолжает восстанавливать силы после падения в первой половине недели, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Свежая американская статистика, которая оказалась неожиданно слабой, кратковременно надавила на валюту, которая оперативно оправилась от негатива. EUR/USD, которая в моменте попыталась вернуться выше 1.07, вернулась на исходные позиции, а USDJPY после временной коррекции продолжила отстаивать уровень 115.00. Согласно предварительным данным, в четвертом квартале американская экономика замедлила рост до 1,9% г/г при прогнозе в 2,2%. Причем одни только запасы добавили к показателю ВВП порядка 1%. Напомним, что в третьем квартале прирост составил 3,5%. Разочаровал и отчет по заказам на товары длительного пользования, которые сократились в декабре на 0,4% после ноябрьского обвала почти на 5%, тогда как консенсус-прогноз предполагал восстановление показателя на 2,6%. Но нужно учитывать, что это пока лишь первая оценка роста ВВП из трех, и следующие, более полные показатели, будут опубликованы в феврале и марте. "Судя по стойкой реакции доллара, рынки уже мало волнует, что происходило до вступления нового президента в должность, - комментирует эксперт. - Игроки сейчас сосредоточены сугубо на ожиданиях относительно экономической политики Трампа. И есть вера в то, что он выполнит свои предвыборные обещания, поскольку, по крайней мере, на текущем этапе новый президент действует в соответствии с ними. Но теперь вопрос в том, не повлияют ли сегодняшние цифры на риторику ФРС в ходе предстоящего заседания, которое состоится уже на следующей неделе. С одной стороны, регулятор уже дал понять, что его прогнозы основаны на будущей политике Трампа, а значит, экономические показатели за четвертый квартал не должны повлиять на траекторию ставок. Но с другой стороны, рынок хорошо знаком с осторожным подходом Дж. Йеллен, которая на всякий случай может воздержаться от намеков на следующий акт ужесточения политики в марте".
.
27 января 2017 года 18:40
"Рынок нефти в пятницу вернулся к равновесным уровням цен в $55,5/барр. перед закрытием торгов на выходные, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - В результате, нефть торгуется на позитивной волне – трейдеры отдают свои предпочтения благоприятному новостному фону об успешном выполнении... читать дальше
.27 января 2017 года 17:19
"Цены на нефть марки Brent превысили 56 долл. США за баррель в четверг, и мы считаем, что перспективы дальнейшего роста ограничены, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Излишне бычье позиционирование хедж-фондов на фьючерсных рынках подразумевает, что на... читать дальше
.27 января 2017 года 12:38
"Нефть подрастает на общем позитиве, который в последние дни формируют американские площадки. При этом восстановление позиций долларом и недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США не смогли оказать достаточного сопротивления сложившемуся оптимизму. Стоит отметить, что и новостной... читать дальше
.27 января 2017 года 09:43
Dow Jones вырос до очередного рекорда в четверг, S&P 500 и Nasdaq слабо снизились. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет в пятницу. Нефть практически не меняется в цене в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.27 января 2017 года 09:08
В четверг нефть сорта Brent взлетела к 10-дневным максимумам на 56,76 долл./баррель. Причем ралли состоялось, несмотря на повсеместный и весьма впечатляющий отскок доллара, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. После нескольких дней "томления" в тесном диапазоне... читать дальше
.26 января 2017 года 17:30
Превышение психологической отметки в 20 000 б.п. индексом Dow Jones стало реакцией рынка на первые шаги Дональда Трампа в должности президента США - Абсолют Банк
"Превышение психологической отметки в 20 000 б.п. индексом Dow Jones в среду стало результатом роста большинства акций крупнейших американских компаний, входящих в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE и участвующих в расчете индекса, - отмечает начальник управления продаж казначейских... читать дальше
.26 января 2017 года 13:32
Рынку просто необходим новый, более сильный сигнал для выхода из диапазона $54-56/Brent - "Нордеа Банк"
"Достаточно «медвежий» для нефтяного рынка отчет Минэнерго США, вышедший накануне, не смог противостоять общему оптимизму, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Стоимость контрактов вопреки логике возобновила сдержанный рост. В качестве возможного объяснения поведению на рынке... читать дальше
.26 января 2017 года 12:37
"Сегодня с утра UST-10 удерживается в доходности в районе 2,52% годовых, планомерный рост которой может продолжиться по мере выхода новых указов Д. Трампа, подтверждающих его нацеленность на активные преобразования, в первую очередь, в сфере стимулирования экономики, что может привести к ускорению... читать дальше
.26 января 2017 года 11:54
Рекомендуем присмотреться к среднесрочным продажам с целью по нефти марки Brent на уровне $53 за баррель - AMarkets
"Нефтяные фьючерсы закончили очередную торговую сессию снижением, попав под давление третьего подряд еженедельное увеличение запасов нефти в США, - комментирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже мартовская West Texas Intermediate потеряла 43... читать дальше
.26 января 2017 года 11:22
Министерство энергетики США вчера сообщило об увеличении запасов нефти на 2.8 млн баррелей, напоминает аналитик GLOBAL FX Павел Берлинов. Запасы бензина увеличились на 6,8 млн. Эти данные говорят о снижении спроса за прошедшую неделю, по итогам которой мы видели рекордное увеличение количества... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.