Доллар продолжает восстанавливать силы после падения в первой половине недели - eToro

Доллар продолжает восстанавливать силы после падения в первой половине недели, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Свежая американская статистика, которая оказалась неожиданно слабой, кратковременно надавила на валюту, которая оперативно оправилась от негатива. EUR/USD, которая в моменте попыталась вернуться выше 1.07, вернулась на исходные позиции, а USDJPY после временной коррекции продолжила отстаивать уровень 115.00.

Согласно предварительным данным, в четвертом квартале американская экономика замедлила рост до 1,9% г/г при прогнозе в 2,2%. Причем одни только запасы добавили к показателю ВВП порядка 1%. Напомним, что в третьем квартале прирост составил 3,5%. Разочаровал и отчет по заказам на товары длительного пользования, которые сократились в декабре на 0,4% после ноябрьского обвала почти на 5%, тогда как консенсус-прогноз предполагал восстановление показателя на 2,6%. Но нужно учитывать, что это пока лишь первая оценка роста ВВП из трех, и следующие, более полные показатели, будут опубликованы в феврале и марте.

"Судя по стойкой реакции доллара, рынки уже мало волнует, что происходило до вступления нового президента в должность, - комментирует эксперт. - Игроки сейчас сосредоточены сугубо на ожиданиях относительно экономической политики Трампа. И есть вера в то, что он выполнит свои предвыборные обещания, поскольку, по крайней мере, на текущем этапе новый президент действует в соответствии с ними. Но теперь вопрос в том, не повлияют ли сегодняшние цифры на риторику ФРС в ходе предстоящего заседания, которое состоится уже на следующей неделе. С одной стороны, регулятор уже дал понять, что его прогнозы основаны на будущей политике Трампа, а значит, экономические показатели за четвертый квартал не должны повлиять на траекторию ставок. Но с другой стороны, рынок хорошо знаком с осторожным подходом Дж. Йеллен, которая на всякий случай может воздержаться от намеков на следующий акт ужесточения политики в марте".