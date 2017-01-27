Фундаментально оправданным уровнем цен на нефть является 50 долл. США за баррель - Julius Baer

"Цены на нефть марки Brent превысили 56 долл. США за баррель в четверг, и мы считаем, что перспективы дальнейшего роста ограничены, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer

Норберт Рюкер. - Излишне бычье позиционирование хедж-фондов на фьючерсных рынках подразумевает, что на рынке преобладает оптимизм по поводу фундаментальных последствий обещанных производителями сокращений объемов производства. Мы сохраняем скептицизм относительно успеха соглашения ОПЕК, хотя признаем, что ключевые члены организации, в том числе Саудовская Аравия, соблюдают принятые на себя обязательства, и можно наблюдать временное снижение объемов производства, хотя оно в основном компенсирует итоги избыточного производства в конце прошлого года. Более того, усилия этих членов ОПЕК ослабляются растущим экспортом из Ливии, Нигерии и Ирана, а также активизацией производства сланцевых углеводородов в США в условиях растущих цен на нефть".

По мнению эксперта, в текущем году можно ожидать лишь частичного восстановления баланса на рынке нефти. Сезонно, спрос остается слабым, и запасы сырья в США должны вырасти в ближайшие недели. Наши экономисты ожидают, что ФРС США проведет три повышения ставки в 2017 году, что поддержит доллар и окажет давление на рынок нефти и рынки сырьевых товаров в целом. На настоящий момент имеется достаточно фундаментальных факторов, которые могут послужить поводом для закрепления прибылей на рынке фьючерсов.

"Мы полагаем, что цены на нефть опустятся до 50 долл. США за баррель, а, возможно, и ниже, что на наш взгляд отражает фундаментально оправданный уровень цен. Риски для нашей позиции включают неожиданно строгое соблюдение соглашения по сокращению объемов производства, дальнейшие проблемы с поставками в Ливии и перенос повышения ставок ФРС США на более поздние сроки. На настоящий момент нефть остается на верхней границе фундаментально оправданного коридора цен в связи с поддержкой со стороны избыточно бычьих настроений на рынке", - заключает Н. Рюкер.