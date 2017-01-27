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27 января 2017 года 17:19
Фундаментально оправданным уровнем цен на нефть является 50 долл. США за баррель - Julius Baer
"Цены на нефть марки Brent превысили 56 долл. США за баррель в четверг, и мы считаем, что перспективы дальнейшего роста ограничены, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Излишне бычье позиционирование хедж-фондов на фьючерсных рынках подразумевает, что на рынке преобладает оптимизм по поводу фундаментальных последствий обещанных производителями сокращений объемов производства. Мы сохраняем скептицизм относительно успеха соглашения ОПЕК, хотя признаем, что ключевые члены организации, в том числе Саудовская Аравия, соблюдают принятые на себя обязательства, и можно наблюдать временное снижение объемов производства, хотя оно в основном компенсирует итоги избыточного производства в конце прошлого года. Более того, усилия этих членов ОПЕК ослабляются растущим экспортом из Ливии, Нигерии и Ирана, а также активизацией производства сланцевых углеводородов в США в условиях растущих цен на нефть". По мнению эксперта, в текущем году можно ожидать лишь частичного восстановления баланса на рынке нефти. Сезонно, спрос остается слабым, и запасы сырья в США должны вырасти в ближайшие недели. Наши экономисты ожидают, что ФРС США проведет три повышения ставки в 2017 году, что поддержит доллар и окажет давление на рынок нефти и рынки сырьевых товаров в целом. На настоящий момент имеется достаточно фундаментальных факторов, которые могут послужить поводом для закрепления прибылей на рынке фьючерсов. "Мы полагаем, что цены на нефть опустятся до 50 долл. США за баррель, а, возможно, и ниже, что на наш взгляд отражает фундаментально оправданный уровень цен. Риски для нашей позиции включают неожиданно строгое соблюдение соглашения по сокращению объемов производства, дальнейшие проблемы с поставками в Ливии и перенос повышения ставок ФРС США на более поздние сроки. На настоящий момент нефть остается на верхней границе фундаментально оправданного коридора цен в связи с поддержкой со стороны избыточно бычьих настроений на рынке", - заключает Н. Рюкер.
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27 января 2017 года 18:40
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.27 января 2017 года 17:54
Доллар продолжает восстанавливать силы после падения в первой половине недели, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Свежая американская статистика, которая оказалась неожиданно слабой, кратковременно надавила на валюту, которая оперативно оправилась от негатива.... читать дальше
.27 января 2017 года 12:38
"Нефть подрастает на общем позитиве, который в последние дни формируют американские площадки. При этом восстановление позиций долларом и недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США не смогли оказать достаточного сопротивления сложившемуся оптимизму. Стоит отметить, что и новостной... читать дальше
.27 января 2017 года 09:43
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.27 января 2017 года 09:08
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.26 января 2017 года 17:30
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.26 января 2017 года 13:32
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.26 января 2017 года 12:37
"Сегодня с утра UST-10 удерживается в доходности в районе 2,52% годовых, планомерный рост которой может продолжиться по мере выхода новых указов Д. Трампа, подтверждающих его нацеленность на активные преобразования, в первую очередь, в сфере стимулирования экономики, что может привести к ускорению... читать дальше
.26 января 2017 года 11:54
Рекомендуем присмотреться к среднесрочным продажам с целью по нефти марки Brent на уровне $53 за баррель - AMarkets
"Нефтяные фьючерсы закончили очередную торговую сессию снижением, попав под давление третьего подряд еженедельное увеличение запасов нефти в США, - комментирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже мартовская West Texas Intermediate потеряла 43... читать дальше
.26 января 2017 года 11:22
Министерство энергетики США вчера сообщило об увеличении запасов нефти на 2.8 млн баррелей, напоминает аналитик GLOBAL FX Павел Берлинов. Запасы бензина увеличились на 6,8 млн. Эти данные говорят о снижении спроса за прошедшую неделю, по итогам которой мы видели рекордное увеличение количества... читать дальше
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