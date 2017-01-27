Судя по всему, по итогам основной сессии индекс ММВБ прибавит около 0,5% - ИК "ФИНАМ"

"Во второй половине пятничной торговой сессии основные российские фондовые индексы демонстрируют устойчивый рост: индекс ММВБ поднимается на 0,6%, превышая 2242 пункта, а РТС за счет укрепляющегося рубля прибавляет более заметные 1,4%, подбираясь к отметке 1181 пункт. Влияние внешнего фона достаточно негативное: общеевропейский индекс Stoxx 600 к текущему моменту теряет 0,52%, а фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 теряет около 0,1%. При этом поддержку российскому фондовому рынку оказывает новостной поток. Судя по всему, несмотря на негативный внешний фон, по итогам основной сессии на Мосбирже индекс ММВБ прибавит около 0,5%. На валютном рынке ожидается укрепление рубля к доллару в пределах 0,5%", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.