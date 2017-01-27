Оптимизм на рынке акций сохранится до конца дня - "Открытие Брокер"

Оптимизм на российском рынке акций сохранится до закрытия дня. Более того, полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, если выходные принесут позитивные итоги первых переговоров, то новую неделю индексы могут открыть с разрывом вверх. Естественно, политика также помогает и рублю, который накануне активно слабел из-за планов Минфина.