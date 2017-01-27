Привлекательность рублевых активов снизится - ИК Еврофинансы

"Из наиболее значимой статистики ждем ВВП США и заказы на товары длительного пользования (16:30), индекс потребительского доверия Мичиганского университета (18:00). На субботу запланирован телефонный разговор президентов России и США. Что касается завершения сессии на российских площадках, то она, скорее всего, закроется укреплением рубля и соответствующим снижением привлекательности рублевых активов", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.