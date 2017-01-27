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27 января 2017 года 15:14
Не видим потенциала роста в акциях отечественных эмитентов - Dukascopy Bank SA
"Второй день подряд акции российских эмитентов двигаются разнонаправлено, сломив даже те тенденции, которые наблюдались в прошлом году. Однако к обеду индекс ММВБ вырос на 0,7% - до 2244,1 пункта, отыграв все утреннее падение, а индекс РТС при поддержке укрепляющейся российской валюты приблизился к значимой отметке 1180 пунктов. Во второй половине торговой сессии пятницы мы ожидаем консолидации российских индексов акций после сильного роста за последние два дня. Сегодня мы не видим потенциала роста в акциях отечественных эмитентов", - указывает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.
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