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27 января 2017 года 14:55
Интервенции Минфина делают рубль более уязвимым к возможным спекулятивным оттокам капитала - "Райффайзенбанк"
Как отмечается в пресс-релизе Минфина об операциях на внутреннем валютном рынке, они являются механизмом "минимизации влияния изменчивости нефтяных цен на внутренние экономические условия", иными словами, они ограничивают влияние изменения котировок нефти на курс рубля, подчеркивают эксперты "Райффайзенбанк". Действительно, за счет поддержания более слабого курса руб./долл., чем он был бы в случае отсутствия интервенций, при ценах на нефть выше 40 долл./барр., формируется некоторый буфер, позволяющий компенсировать (до некоторых пределов) как падение цен на нефть (объем покупок валюты сокращается), так и их рост (объем покупок валюты возрастает). "Таким образом, после достижения курсом рубля своего равновесного положения в условиях этих интервенций влияние нефти на рубль снизится (достижение этого равновесного положения будет сопровождаться всплеском волатильности), - резюмируют аналитики банка. - Однако волатильность рубля, помимо нефти, формируют и другие факторы (например, настроения нерезидентов), которые определяют движение капитала по финансовому счету в платежном балансе. Может случиться так, что при стабильных ценах на нефть (выше 40 долл./барр.) настроения нерезидентов резко ухудшатся, произойдет отток капитала, рубль заметно подешевеет, а Минфин, согласно своему правилу интервенций, продолжит покупать валюту, таким образом, усиливая давление на рубль. Более того, может возникнуть самоподдерживающееся ослабление рубля (поскольку избыточное ослабление рубля при стабильной нефти транслируется в больший объем дополнительных нефтегазовых доходов). Вероятность такого события не выглядит низкой. По этой причине мы считаем, что интервенции делают рубль более уязвимым к возможным спекулятивным оттокам капитала. Как следствие, волатильность может даже возрасти".
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