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27 января 2017 года 14:28
БКС отмечает снижение IR-активности в Nordgold, не исключает делистинг
Уровень корпоративного управления Nordgold значительно снизился, считают аналитики финансовой группы (ФГ) "БКС" Кирилл Чуйко и Олег Петропавловский. При этом они не исключают, что компания может перестать быть публичной. В то же время, как говорится в обзоре ФГ, миноритарии Nordgold в случае делистинга, скорее всего, получат возможность выйти из бумаг компании хотя бы по текущей рыночной цене или даже с премией к ней. "Мы отмечаем снижение IR-активности Nordgold, хотя компания и продолжает проводить ежеквартальные конференц-коллы. Кроме того, по-прежнему нет никакой информации от менеджмента относительно планировавшегося SPO в Лондоне. И, наконец, увольнение главы IR и слухи на рынке о том, что компанию могут покинуть и другие ключевые фигуры, может свидетельствовать о том, что повышение акционерной стоимости Nordgold не является приоритетной задачей. Все это наводит нас на мысль, что, возможно, ключевой акционер Nordgold Алексей Мордашов на фоне слабой динамики котировок GDR Nordgold имеет намерение сделать компанию частной", - говорится в обзоре. Однако аналитики считают, что миноритарии Nordgold получат возможность выйти из акционерного капитала компании по текущим рыночным ценам или даже с некоторой премией к рынку. "У А.Мордашова есть другие публичные активы, и недобросовестное обращение с миноритариями Nordgold может нанести ущерб его репутации", - пишут аналитики. Nordgold - бывшее золотодобывающее подразделение ресурсного дивизиона ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF), выделение которого произошло в январе 2012 года. Основным бенефициаром Nordgold с долей 90,73% является Алексей Мордашов. В свободном обращении находится около 9% акций. В состав Nordgold входят 9 действующих активов в четырех странах - России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки.
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