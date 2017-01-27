Торговля в валютной паре доллар/рубль сместится в диапазон от 60 до 62 рублей. - "Аналитика Онлайн"

Рубль снижается даже несмотря на рост нефтяных котировок, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Главная причина этому заключается в заявлениях, сделанных в середине текущей недели, о том, что Минфин планирует скупать валюту на рынке при цене барреля нефти выше 40 долларов. Таким образом, главное финансовое ведомство страны планирует сдержать волатильность на российском финансовом рынке, ослабить влияние нефти на рубль и пополнить исхудавшие резервы страны, подчеркивает эксперт. При этом, в ведомстве подчеркивали, что влияние на рынок будет нейтральным. Однако, участники рынка расценили это как руководство к действию и начали скупать доллары, которые вчера превысили отметку в 60 рублей и вполне вероятно, что торговля основной валютной пары на московской бирже сместится в диапазон от 60 до 62 рублей.

В пятницу утром на торгах ММВБ курс доллара находится на отметке в 60 рублей 15 копеек, евро держится в районе 64 рублей 35 копеек, индекс ММВБ вырос до 2240 пунктов, а котировки нефти марки Brent пытаются закрепиться выше 56 долларов за баррель.

Инициатива Минфина должна начать свою реализацию только в феврале, однако валютный рынок отреагировал на заявления уже в конце января. Г. Задоя считает, что панику из этого события устраивать не нужно. Но необходимо отдавать себе отчет о том, что скорее всего, теперь торговля в валютной паре доллар/рубль сместится в диапазон от 60 до 62 рублей. Однако, перед этим котировкам еще нужно закрепиться выше психологического уровня в 60 рублей.

"В этих условиях мы вынуждены немного пересматривать наши прогнозы по валютной паре доллар/рубль. Теперь мы рекомендуем устанавливать краткосрочные покупки на уровне 60 с осторожностью и более уверенно на уровне 59,20. Цели для фиксации прибыли – 60,60 или 61,40. Также сохраняются рекомендации продаж в диапазоне от 61,40 до 62,00. Цели здесь 60,60 или 60,00", - заключает эксперт.