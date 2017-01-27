Рубль теряет инвестиционную привлекательность - МФЦ

Курс рубля закономерно устремился вниз после того, как стало известно о намерениях ЦБ и Минфина, отмечает главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Станислав Солдатов. Котировки нашей валюты превысили 60 за 1 доллар США, и даже стремительный рост котировок Brent пока не в состоянии оказать помощь нашей валюте.

"Действия наших властей были предсказуемыми, - считает эксперт. Тот факт, что курс рубля зашел слишком далеко, очевиден для всех. Наша экономика очень тесно завязана на экспорте. Чем выше курс нашего рубля, тем ниже доходы нефтегазовой отрасли, а также промышленных компаний, которые поставляют свою продукцию за рубеж. Сейчас баррель Brent при текущих ценах на мировом рынке и при курсе доллара в районе 59 рублей стоит около 3250 рублей. Если бы доллар вернулся хотя бы в район 60, доход с каждого реализованного барреля автоматически увеличивался бы на 300 рублей, т.е. почти на 10%. В условиях дефицита госбюджета на уровне 1,8 трлн рублей недополученная прибыль выглядит катастрофической. С другой стороны, особой паники действия ЦБ и Министерства финансов также вызывать не должны. Мы не вернемся к «валютному коридору», как минимум из-за недостаточно объема резервов ЦБ РФ и неготовности нашего регулятора тратить оставшиеся средства на стабилизацию обстановки на валютном рынке. Покупки валюты будут носить ограниченный характер и вряд ли смогут заставить курс доллара взлететь в район 65 рублей, во всяком случае, не в обозримом будущем. С другой стороны, теперь курс на ослабление рубля очевиден, поэтому его инвестиционная привлекательность снизилась".

Аналитик МФЦ полагает, что уже к концу 1-го квартала этого года котировки доллара США стабилизируются в районе 62 – 62,50 рублей. Инвесторам, которые хотят получить краткосрочную прибыль на росте актива, нашу валюту рассматривать как подходящий инструмент заработка не стоит.