"Ренессанс Капитал" поднял рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" на ожиданиях покупки валюты Минфином

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "продавать" до "покупать" на ожиданиях роста дивидендов на эти бумаги в результате покупок валюты Минфином РФ на рынке, говорится в обзоре ИК.