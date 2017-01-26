Превышение психологической отметки в 20 000 б.п. индексом Dow Jones стало реакцией рынка на первые шаги Дональда Трампа в должности президента США - Абсолют Банк

"Превышение психологической отметки в 20 000 б.п. индексом Dow Jones в среду стало результатом роста большинства акций крупнейших американских компаний, входящих в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE и участвующих в расчете индекса, - отмечает начальник управления продаж казначейских продуктов Абсолют Банка Владимир Борисов. - Формула расчета индекса Dow Jones максимально приближена к реальной структуре американской экономики. Рост индекса свидетельствует об улучшении инвестиционного климата и увеличении деловой активности. Такой всплеск на фондовых площадках стал реакцией рынка на первые шаги Дональда Трампа в должности президента США и на соблюдение им предвыборных обещаний с прицелом на рост капитализации американской экономики. Напомним, что в ходе предвыборной гонки Дональдом Трампом был анонсирован ряд шагов, в том числе выход страны из Тихоокеанского партнерства, строительство нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access Pipeline, пересмотр торгового соглашения NAFTA".