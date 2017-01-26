Raiffeisenbank снизил рейтинг акций РусГидро и Энел Россия до "держать"

Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева.

Для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) рекомендация "покупать" была подтверждена, а для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) сохранена рекомендация "держать".

"После существенного роста котировок акции электроэнергетических компаний РФ уже не выглядят столь привлекательно, несмотря на позитивные долгосрочные перспективы с точки зрения дивидендов, которые выглядят особенно интересными в условиях снижающейся инфляции и возможности снижения ключевой ставки в РФ", - говорится в обзоре Ф.Корначева.