Фондовый рынок завершит день в "плюсе" - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций завершит день в "плюсе". Рост ММВБ частично связан с внешним оптимизмом, но и ослабление рубля также вносит свою лепту. Индекс РТС показывает незначительное изменение по валютной оценке российских бумаг", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.