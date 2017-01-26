При цене нефти $50–55/баррель, вероятно, стоит рассматривать курс рубля на уровне 66–64 за доллар - "Ренессанс Капитал"

"Минфин опубликовал сообщение, в котором раскрыл механизм покупки валюты. Ежемесячно ведомство будет проводить оценку объемов дополнительных нефтегазовых доходов и, исходя из этой суммы, поручать ЦБ покупку валюты для последующего перечисления в Резервный фонд. Решение выглядит рациональным, поскольку позволит сгладить влияние нефтяных цен на российскую экономику и обеспечит российским производителям конкурентное преимущество. В среднесрочной перспективе динамика экономики станет более прогнозируемой, однако новый механизм Минфина негативно повлияет на рубль (ослабление на 3–4%) и монетарную политику. Мы подтверждаем текущие прогнозы, однако, по сути, при цене нефти $50–55/баррель нам, вероятно, стоит рассматривать курс рубля на уровне 66–64 руб./доллар и понижение ставки ЦБ на 100–150 б.п. вместо курса 64–62 руб./доллар и снижения на 150–200 б.п.", – отмечают аналитики "Ренессанс Капитал".