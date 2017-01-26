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26 января 2017 года 15:07
Даже при росте нефтяных цен выше 60 долларов доллар/рубль вряд ли опустится ниже 55 руб.- TeleTrade
Недавняя дискуссия вице-премьера И.Шувалова и Центробанка по поводу покупок валюты нашла определённый консенсус отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Появилось сообщение, что Минфин и ЦБ начиная с февраля будут приобретать доллары, поступающие от валютной выручки нефтеэкспортёров. Объёмы покупок будут соответствовать дополнительным доходам бюджета при превышении нефтяными ценами уровня в 40 долларов за баррель. Эти покупки имеют целью компенсацию расходования резервов России, и прежде всего поредевшего Резервного фонда. Сейчас цена барреля российской нефти Urals в районе $52. Но дополнительным "побочным" эффектом от такой практики станет воздействие на курс рубля против его излишнего укрепления. И оно не будет нарушать позицию ЦБ об отсутствии специальных валютных интервенций для сдерживания курса. Центробанк ведь отмечал, что покупка валюты в целях именно бюджетной , а не денежно-кредитной политики вполне возможна и будет сглаживать воздействие нефтяных цен на курс рубля. Но сам курс остаётся рыночным, без административного воздействия. Такая ситуация, ещё до реальных действий, привела к некоторому снижению рубля, чему способствовало и прекращение налогового периода. Таким образом, в данном аспекте у различных ведомств – почти консенсус, уверен эксперт. Практически он состоит в возобновлении «бюджетного правила», подзабытого из-за низких цен на нефть. В случае превышения ценой нефти определённого предела (сейчас им называется цена Urals $55) излишки валютной выручки будут покупаться, чтобы поступать в резервы. А это одновременно будет удерживать рубль от укрепления. При этом, по расчётам Минфина, в случае средней цены нефти в $50 в 2017 г. дефицит бюджета снизится до 1,5%, а курс рубля составит 66,3 руб/дол. "С данных позиций можно рассматривать и некий «оптимум» курса рубля с точки зрения экономических властей. Курс в целом будет оставаться рыночным, плавающим. Однако сохранение низкого рубля предпочтительнее, чем его укрепление. Поэтому даже при росте нефтяных цен выше 60 долларов доллар/рубль вряд ли опустится ниже 55 руб.", - заключает эксперт TeleTrade.
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26 января 2017 года 17:30
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.25 января 2017 года 16:00
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