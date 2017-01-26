.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 рублей с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60,00 - "Аналитика Онлайн"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 января 2017 года 14:45
Рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 рублей с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60,00 - "Аналитика Онлайн"
В среду Росстат опубликовал отчет о доходах населения. По данным главного статистического органа страны, в 2016 году реальные располагаемые доходы населения сократились на 5,9%. Это в 2 раза больше, чем показатели 2015 года, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Снижение доходов населения продолжается 26 месяцев к ряду и это только официальные данные. Важнейшим событием для российского финансового рынка прошедшего дня стало то, что в Минфине сообщили о планах в феврале выйти на рынок с целью покупки валюты. В ведомстве подчеркивают, что «это не валютные интервенции». "Суть достаточно простая, - комментирует новость эксперт, - в главном финансовом ведомстве хотят сгладить колебания курса российской валюты при изменении цен на нефть. Все доходы, получаемые от продажи нефти, свыше 40 долларов за баррель, будут направляться на покупку валюты. Причем деньги, которые будут выручены за счет этих покупок, будут направляться не на расходование федерального бюджета, а в резервы, пока не будет принято новое бюджетное правило. На этом фоне курс доллара вырос до 59 рублей 70 копеек, евро торгуется в районе отметки 64 рубля 10 копеек, индекс ММВБ вырос до 2185 пунктов, а котировки нефти марки Brent вновь приближаются к 56 долларам за баррель". Наши финансовые власти уже неоднократно намекали нам на то, что могут поддержать курс американского доллара в ближайшее время. Их не может не раздражать укрепление российского рубля, которое негативно сказывается на резервах нашей страны, усугубляет ситуацию с дефицитом федерально бюджета, а также сказывается на конкурентоспособности российских производителей. "В целом нужно отметить, что мера достаточно правильная. Но на сколько она приживется или не приживется в условиях наших экономических реалий, это уже совершенно другой вопрос. Что же касается наших рекомендаций по валютной паре доллар/рубль, то они сохраняются без изменений. Мы рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 рублей с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60,00. Также можно покупать и в районе 59,20, однако, с более высокими целями (60,00 или 60,60). А также можно продавать валютную пару, но продажи эти напрашиваются в диапазоне от 61,40 до 62,00. Цели здесь 60,00 или 59,20", - резюмирует Г. Задоя.
.
26 января 2017 года 17:30
Превышение психологической отметки в 20 000 б.п. индексом Dow Jones стало реакцией рынка на первые шаги Дональда Трампа в должности президента США - Абсолют Банк
"Превышение психологической отметки в 20 000 б.п. индексом Dow Jones в среду стало результатом роста большинства акций крупнейших американских компаний, входящих в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE и участвующих в расчете индекса, - отмечает начальник управления продаж казначейских... читать дальше
.26 января 2017 года 13:32
Рынку просто необходим новый, более сильный сигнал для выхода из диапазона $54-56/Brent - "Нордеа Банк"
"Достаточно «медвежий» для нефтяного рынка отчет Минэнерго США, вышедший накануне, не смог противостоять общему оптимизму, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Стоимость контрактов вопреки логике возобновила сдержанный рост. В качестве возможного объяснения поведению на рынке... читать дальше
.26 января 2017 года 12:37
"Сегодня с утра UST-10 удерживается в доходности в районе 2,52% годовых, планомерный рост которой может продолжиться по мере выхода новых указов Д. Трампа, подтверждающих его нацеленность на активные преобразования, в первую очередь, в сфере стимулирования экономики, что может привести к ускорению... читать дальше
.26 января 2017 года 11:54
Рекомендуем присмотреться к среднесрочным продажам с целью по нефти марки Brent на уровне $53 за баррель - AMarkets
"Нефтяные фьючерсы закончили очередную торговую сессию снижением, попав под давление третьего подряд еженедельное увеличение запасов нефти в США, - комментирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже мартовская West Texas Intermediate потеряла 43... читать дальше
.26 января 2017 года 11:22
Министерство энергетики США вчера сообщило об увеличении запасов нефти на 2.8 млн баррелей, напоминает аналитик GLOBAL FX Павел Берлинов. Запасы бензина увеличились на 6,8 млн. Эти данные говорят о снижении спроса за прошедшую неделю, по итогам которой мы видели рекордное увеличение количества... читать дальше
.26 января 2017 года 10:38
Вчера на американском фондовом рынке произошло историческое событие, которое давно ждали участники торгов, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Индекс Dow Jones покорил уровень 20000 пунктов. Как и индекс широкого рынка S&P 500, промышленный Dow Jones вышел из длительной... читать дальше
.26 января 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефть дорожает в четверг. читать дальше
.26 января 2017 года 09:14
На рынке нефти не обошлось без очередной попытки пробоя уровня 56 долларов за баррель Brent. И снова попытка обернулась неудачей, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала недели актив привлекает продажи на признаках тестирования этой области. Правда, в этот раз... читать дальше
.25 января 2017 года 18:06
"К середине недели рынок нефти подходит, демонстрируя умеренное снижение цен. Рост цен продолжают сдерживать данные по увеличению запасов нефти в США – предварительные данные в среду фиксируют рост на 2,9 млн барр. Число буровых установок также продолжает ощутимо увеличиваться, что вызывает... читать дальше
.25 января 2017 года 16:00
На сырьевых рынках может наступить период волатильности из-за рисков фиксации прибылей - Julius Baer
"Рынки сырьевых товаров могут вступить в период волатильности, поскольку риски фиксации прибыли усилились сразу в нескольких сегментах, - предупреждает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - На рынках нефти и природного газа, двух ключевых компонентах любого индекса... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.