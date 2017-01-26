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Главная / Аналитикам / Аналитика / Решение Минфина о покупке валюты на рынке может замедлить темпы снижения ключевой ставки - РенКап
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26 января 2017 года 13:50
Решение Минфина о покупке валюты на рынке может замедлить темпы снижения ключевой ставки - РенКап
Решение Минфина РФ о покупке валюты на рынке рационально и позволит снизить влияние динамики нефтяных котировок на экономику РФ, считает экономист инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. В то же время, как говорится в обзоре ИК, он полагает, что данная инициатива окажет небольшое давление на курс рубля и может замедлить снижение ключевой ставки Центробанком РФ. "Решение Минфина о покупке валюты на рынке не было для нас неожиданным, однако, возможно, объем данных интервенций может оказаться выше, чем мы ожидали. Мы оценили, что покупка валюты на рынке в общем объеме $5 млрд ослабит среднегодовой курс рубля на 1 рубль относительно доллара США. Между тем ЦБ РФ может несколько снизить давление на рубль, сокращая темпы снижения ключевой ставки, чтобы достигнуть поставленной цели по инфляции", - говорится в обзоре. По мнению экономиста ИК, с учетом решения Минфина и если цены на нефть марки Brent не опустятся ниже $50-55, возможно, курс рубля в 2017 году будет находиться в диапазоне 66-64 руб./$1, а снижение ключевой ставки составит 100-150 базисных пунктов. В настоящее время, согласно базовому сценарию О.Кузьмина, прогноз курса рубля на текущий год составляет 64-62 руб./$1, а снижение ключевой ставки составит 150-200 базисных пунктов. Влияние на динамику ВВП РФ решение Минфина будет незначительным, так как более низкие темпы снижения ключевой ставки будут скомпенсированы более слабым рублем, считает эксперт. "По нашим оценкам, Минфин РФ ежедневно будет покупать по $80 млн в день в феврале", - пишет О.Кузьмин.
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