Акции экспортеров с высокими дивидендами наиболее привлекательны на фоне покупок валюты Минфином - Citi

Наиболее привлекательными на фоне ожидающихся покупок Минфином РФ валюты на рынке выглядят акции российских компаний-экспортеров с высокими дивидендами, считают аналитики Citi.

"В целом решение Минфина РФ о покупке валюты на рынке окажет на российские компании или нейтральное, или негативное влияние. При этом компании, ориентированные на внутренний рынок, скорее всего, будут в менее выгодном положении, чем экспортеры", - пишут эксперты инвестбанка в обзоре.

По их оценкам, растущие компании, скорее всего, пострадают, а выплачивающие дивиденды - выиграют.

В наибольшем выигрыше окажутся акции компаний-экспортеров с высокими дивидендами. "Экспортерам выгодно ослабление рубля, кроме того, они выиграют от переоценки российского фондового рынка в сторону повышения на фоне снижения ставок в РФ (необязательно снижения ключевой ставки)", - говорится в обзоре.

Как ожидают аналитики Citi, покупка Минфином РФ валюты на рынке приведет к ослаблению рубля, повышению рублевой ликвидности, снижению процентных ставок (даже при условии того, что ключевая ставка не будет понижена) и небольшому ускорению роста экономики РФ.