Рынку просто необходим новый, более сильный сигнал для выхода из диапазона $54-56/Brent - "Нордеа Банк"

"Достаточно «медвежий» для нефтяного рынка отчет Минэнерго США, вышедший накануне, не смог противостоять общему оптимизму, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Стоимость контрактов вопреки логике возобновила сдержанный рост. В качестве возможного объяснения поведению на рынке может послужить ослабление позиций долларом и дополнительные позитивные сигналы по сделке ОПЕК+. Участники рынка фигурально «вошли в клинч». Все попытки в текущем году зацепится Brent за уровни $56/bbl оказывались тщетными на фоне противоречивых фундаментальных данных: рост активности в США при сохранении высоких запасов, практическая реализация договоренностей по сделке ОПЕК+ при одновременном росте производства Ливией и неготовностью дальнейшего расширения данной программы (сокращение производства), протекционизм американских нефтяников Трампом при нежелании видеть доллар сильным. Рынку просто необходим новый, более сильный сигнал для выхода из диапазона $54-56/Brent, $51.5-53.5/WTI. Возможно приближение заседания ФРС (01/02) сможет внести свой вклад и вывести рынок из текущего безыдейного состояния".