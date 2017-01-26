Российские евробонды, вероятно, будут удерживаться на текущих уровнях - Промсвязьбанк

"Сегодня с утра UST-10 удерживается в доходности в районе 2,52% годовых, планомерный рост которой может продолжиться по мере выхода новых указов Д. Трампа, подтверждающих его нацеленность на активные преобразования, в первую очередь, в сфере стимулирования экономики, что может привести к ускорению инфляции в США. Впрочем, ряд инициатив Д. Трампа могут не получить одобрения Конгресса в будущем, что несколько скорректирует ожидания рынков. В этом ключе российский сегмент евробондов будет следовать за доходностью базовых активов. При этом нефть Brent выше отметки в 55 долларов за баррель продолжит оказывать поддержку российским евробондам. Сегодня выходит важная статистика в США – индекс PMI в сфере услуг, продажи новых домов и оптовые запасы в декабре, которая может влиять на динамику торгов", - отмечает аналитик Промсвязбанка Александр Полютов.