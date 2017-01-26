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26 января 2017 года 12:51
Покупка Минфином валюты на рынке не окажет значительного эффекта на курс рубля - БКС
Совокупный эффект на динамику курса рубля и рынок от возможных покупок Минфином РФ валюты на рыке будет нейтральным, считает экономист финансовой группы (ФГ) "БКС" Владимир Тихомиров. При этом эксперт отмечает в обзоре, что тот факт, что Минфин РФ воздержится от расходования дополнительных средств, позитивен с точки зрения попыток ЦБ РФ сдерживать инфляцию. "Не удивительно, что план получил полную поддержку регулятора на прошлой неделе, когда о такой схеме было впервые объявлено, и в прошедшую среду, когда в специальном сообщении ЦБ подчеркнул, что покупки валюты не создадут угрозы для политики инфляционного таргетирования", - пишет В.Тихомиров. По оценке экономиста, ежедневные объемы покупки валюты могут составить $70-100 млн. "Это менее 1% среднесуточного валютного оборота на "Московской бирже" и вряд ли окажет существенное влияние на валютный курс, который по-прежнему будет в первую очередь определяться внешними факторами - динамикой цен на нефть и геополитической ситуацией", - отмечет эксперт.
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