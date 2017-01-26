"Медведям" по паре доллар/рубль стоит обеспокоиться и подтянуть "стоп-лоссы" - ВТБ 24

"Уже в феврале начнутся покупки валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов бюджета от превышения ценами на нефть заложенного в бюджете уровня ($40 за баррель). При этом в начале месяца министерство будет публиковать объем предстоящих покупок, которые будут осуществляться равномерно в течение месяца. Исходя из текущей конъюнктуры нефтяного рынка ежемесячный объем покупок должен составлять около $1,4 млрд или порядка $70 млн в день. Принимая во внимание ежедневный объем торгов в валютной секции Московской биржи, такой объем конвертации не будет оказывать заметного влияния на ход торгов. Однако появление на рынке постоянного покупателя валюты сместит баланс спроса и предложения в сторону ослабления курса рубля. Таким образом, данный ранее сигнал о нежелательности дальнейшего укрепления курса российской валюты подтверждается теперь конкретными действиями. "Медведям" по паре доллар/рубль стоит обеспокоиться и подтянуть "стоп-лоссы", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.