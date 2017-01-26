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26 января 2017 года 10:43
Поступает все больше сигналов, что нахождение доллара ниже 60 рублей вызывает дискомфорт российских финансовых властей - Росбанк
Вчера российский валютный рынок вернулся к обсуждению темы возможных интервенций. В обед неназванные источники агентства Bloomberg сообщили, что Минфин уже на текущей неделе может представить концепцию "промежуточного бюджетного правила", а ЦБ РФ - уже с февраля начать покупки иностранной валюты темпом 1 млрд долл./месяц (при текущей конъюнктуре), напоминают специалисты Росбанка. Вечером Минфин опубликовал на своем сайте плановый порядок данных операций. "Мы не считаем, что сам по себе грядущий объем интервенций таит угрозу для валютного рынка. Так, для сценария средних по году нефти Urals в 55 долл./барр. и курса USD/RUB в 60 мы оцениваем дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 1,3 трлн руб., что соответствует интервенциям порядка 90 млн долл. интервенций в день. С другой стороны, поступает все больше сигналов о том, что нахождение доллара ниже отметки 60 рублей (в отсутствие новых позитивных сюрпризов со стороны нефтяных площадок) вызывает дискомфорт российских финансовых властей. Если в ближайшее время ЦБ начнет покупки валюты для пополнения международных резервов, в конце года, с высокой вероятностью Минфину все равно придется конвертировать часть резервов из валюты в рубли для совершения расходов, вероятно, посредством нерыночной транзакции с ЦБ. В глазах участников рынка подобный подход может закрепить видение обозначенного "порогового" уровня крепости национальной валюты в 60 USD/RUB. Мы сохраняем видение того, что подобный подход со стороны Минфина может несколько ускорить как понижение ключевой ставки Банком России (благодаря более плотному контролю за ненефтегазовым дефицитом бюджета), так и запуск ЦБ дополнительных инструментов абсорбирования банковской ликвидности (в частности, ОБР)", - указывают аналитики Росбанка.
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