Вес ФосАгро в индексе RSX может быть снижен в марте или июне - ВТБ Капитал

Вес GDR "ФосАгро" (MOEX: PHOR) в индексе RSX может быть снижен в рамках мартовской или июньской ребалансировки, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

По его оценкам, это приведет к оттоку из GDR "ФосАгро" $12 млн.