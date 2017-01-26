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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Вес ФосАгро в индексе RSX может быть снижен в марте или июне - ВТБ Капитал
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26 января 2017 года 10:29

Вес ФосАгро в индексе RSX может быть снижен в марте или июне - ВТБ Капитал

Вес GDR "ФосАгро" (MOEX: PHOR) в индексе RSX может быть снижен в рамках мартовской или июньской ребалансировки, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

По его оценкам, это приведет к оттоку из GDR "ФосАгро" $12 млн.

Опубликовано: /Интерфакс/
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