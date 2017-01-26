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26 января 2017 года 10:38
Сильный доллар - первая «головная боль» Трампа - GLOBAL FX
Вчера на американском фондовом рынке произошло историческое событие, которое давно ждали участники торгов, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Индекс Dow Jones покорил уровень 20000 пунктов. Как и индекс широкого рынка S&P 500, промышленный Dow Jones вышел из длительной консолидации и устремился к новым вершинам. Активные действия нового президента, а также положительные макроэкономические показатели создали предпосылки для восходящего импульса. Но самое главное, сейчас у инвесторов появляется все больше определённости в дальнейшем развитии событий. Реальные действия новой администрации Белого Дома создают больше ясности, которая сейчас является основным драйвером для фондовых рынков. Одной из значимых новостей для инвесторов промышленного сектора стала встреча Дональда Трампа с директорами трех ведущих автопроизводителей Америки. Речь шла о снижении корпоративных налогов и упрощении государственного регулирования предприятий отрасли. "При этом одной из «головных болей» новой администрации остается сильный доллар, - указывает эксперт компании. - Американская валюта вошла в 2017 год на 14-летних максимумах, пара EUR/USD достигала уровня 1,04. На прошлой неделе Дональд Трамп говорил, что сильный доллар буквально «убивает Америку». Долларовый пузырь, раздутый за прошлый год, может создать большие сложности для дальнейшего роста экономики. Адекватная цена американской валюты ниже текущей на 20-30%. Вполне вероятно, что сейчас будут создаваться предпосылки для ослабления доллара, и будут выгодны сделки с его продажей от исторических максимумов. Ослабление валюты может служить позитивным фактором для роста нефтяных цен, которые на этой неделе показывают слабую динамику, и буквально стоят на месте на фоне всеобщего роста. Можно сказать, что на рынке черного золота возник паритет факторов. Вниз цены тянут рост числа буровых установок в США и Канаде, а также новости об увеличении производства от стран, не вошедших в соглашение о сокращении, таких как Ливия. Эта страна за полгода увеличила объемы добычи в три раза до 700 тыс. барр. в сутки и планирует дальнейшее наращивание за счет иностранных инвестиций в развитие нефтедобычи. Они скоро могут политься в Ливию из-за отмены моратория после снижения беспорядков. Вверх цены на нефть тянут слабеющий доллар, растущий промышленный индекс Dow Jones и положительная оценка эффективности венского договора ОПЕК+. По прогнозам, соглашение может быть выполнено на 80%, что создаст необходимый баланс спроса и предложения нефти в мире".
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26 января 2017 года 11:22
Министерство энергетики США вчера сообщило об увеличении запасов нефти на 2.8 млн баррелей, напоминает аналитик GLOBAL FX Павел Берлинов. Запасы бензина увеличились на 6,8 млн. Эти данные говорят о снижении спроса за прошедшую неделю, по итогам которой мы видели рекордное увеличение количества... читать дальше
.26 января 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефть дорожает в четверг. читать дальше
.26 января 2017 года 09:14
На рынке нефти не обошлось без очередной попытки пробоя уровня 56 долларов за баррель Brent. И снова попытка обернулась неудачей, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала недели актив привлекает продажи на признаках тестирования этой области. Правда, в этот раз... читать дальше
.25 января 2017 года 18:06
"К середине недели рынок нефти подходит, демонстрируя умеренное снижение цен. Рост цен продолжают сдерживать данные по увеличению запасов нефти в США – предварительные данные в среду фиксируют рост на 2,9 млн барр. Число буровых установок также продолжает ощутимо увеличиваться, что вызывает... читать дальше
.25 января 2017 года 16:00
На сырьевых рынках может наступить период волатильности из-за рисков фиксации прибылей - Julius Baer
"Рынки сырьевых товаров могут вступить в период волатильности, поскольку риски фиксации прибыли усилились сразу в нескольких сегментах, - предупреждает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - На рынках нефти и природного газа, двух ключевых компонентах любого индекса... читать дальше
.25 января 2017 года 15:51
"Во вторник на паре евро-доллар показан новый максимум года на отметке 1.0775, - констатирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - Неделю назад, в прошлый вторник, максимум был поставлен на отметке 1.0719. Получается, евро-доллар растет, как говорится, “в час по чайной ложке”. Да еще по ходу... читать дальше
.25 января 2017 года 13:35
"Интересной особенностью последнего времени является то, что валюты и сырье, в большинстве своем, перестали реагировать на различные отчеты и макроэкономические данные, а целиком сосредоточились на политических заявления и ожиданиях, - указывает руководитель аналитического отдела eToro в России и... читать дальше
.25 января 2017 года 11:46
"Нефть под умеренным давлением в преддверии выхода статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США и сообщениях о новых успехах Ливии, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Данные API отражают рост запасов на 2.93 mn bbl, бензина на 4.85 mn bbl, дистиллятов на 1.95 mт bbl.... читать дальше
.25 января 2017 года 10:35
Вчерашний день был отмечен несколькими положительными событиями, которые придали инвесторам оптимизма, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. В Великобритании Верховный суд предписал, что начинать процесс выхода из ЕС можно будет только с одобрения парламента, который ознакомится с... читать дальше
.25 января 2017 года 09:27
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть слабо дешевеет в ходе торгов в среду. читать дальше
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